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ABD ile Taliban, çekilme süreci sonrası ilk kez temasta bulunacak

AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
ABD ile Taliban, çekilme süreci sonrası ilk kez temasta bulunacak

Üst düzey Taliban ve ABD yetkililerinin, Afganistan'daki aşırılık yanlısı grupları kontrol altına alma ve yabancı vatandaşların ülkeden tahliyesini kolaylaştırma konularını görüşeceği bildirildi.

Üst düzey Taliban ve ABD yetkililerinin, Afganistan'daki aşırılık yanlısı grupları kontrol altına alma ve yabancı vatandaşların ülkeden tahliyesini kolaylaştırma konularını görüşeceği bildirildi.

Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, bugün ve yarın gerçekleştirilecek görüşmelerde, Doha Anlaşması'nın da gözden geçirileceğini belirtti.

Taliban'ın ülkede kontrolü sağlamasının ardından ABD ile ilk kez bir araya geleceği görüşmeler, Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak.

Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için isminin verilmesini istemeyen bir diğer yetkili de söz konusu görüşmelerde, terör konusunun da ele alınacağını söyledi.

Öte yandan yabancı vatandaşların ülkeden ayrılması da masaya yatırılacak hususlar arasında yer alıyor.

31 Ağustos'ta yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilme süreci tamamlanmıştı.

Afganistan'ın Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde dün Şiilere ait bir camiye, bombalı saldırı düzenlenmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırılarda, 46 kişi hayatını kaybetmiş, 143 kişi de yaralanmıştı. Saldırı, yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılmasının ardından ülkedeki en ölümcül terör eylemi olarak kayıtlara geçti.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri
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