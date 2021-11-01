ABD donanmasına ait savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demir attı - Haberler
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ABD donanmasına ait savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demir attı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Haberler | Güncel

ABD donanmasına ait savaş gemisi, akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaparak Sarayburnu Limanı'na demir attı.

İSTANBUL (İHA) - ABD donanmasına ait savaş gemisi, akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaparak Sarayburnu Limanı'na demir attı.

ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi, saat 19.15 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 189 metre boyunda ve 18 bin 400 groston ağırlığındaki gemiye güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti. Gemi Sarayburnu Limanı'na demir attı.

(Abdullah Altunbaş/İHA)

ABD donanmasına ait savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demir attı

ABD donanmasına ait savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demir attı

ABD donanmasına ait savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demir attı

ABD donanmasına ait savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demir attı

ABD donanmasına ait savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demir attı

ABD donanmasına ait savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demir attı

ABD donanmasına ait savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demir attı

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