ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haberler
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ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

ABD donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Alınan bilgiye göre, LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'na girdi.

Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen geminin geçişine güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti.

Boyu 189 metre, ağırlığı 18 bin 400 groston olan geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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