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ABD Dışişleri: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD Dışişleri: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD heyetinin Katar'ın başkenti Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmelerinin samimi, profesyonel ve olumlu geçtiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD heyetinin Katar'ın başkenti Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmelerinin samimi, profesyonel ve olumlu geçtiğini söyledi.

ABD heyeti, ülkenin Afganistan'dan tamamen çekilmesinden sonra Taliban ile Katar'da ilk kez yüz yüze görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan, Price, "ABD heyetinin Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmeler samimi, profesyonel ve olumlu geçti." dedi.

Toplantıyı "iş toplantısı" olarak niteleyen Price, Amerikalı heyetin, Taliban'ı sözlerine göre değil, yalnızca saldırılara göre değerlendirileceğini açıkça ifade ettiğini kaydetti.

Price, görüşmede aynı zamanda, Afganistan'daki terör tehdidi, Amerikan vatandaşları, ABD'ye destek vermiş Afganların ve yabancıların ülkeden ayrılmasına izin verilmesinin de ele alındığını dile getirdi.

Toplantıda ABD istihbaratından da üst düzey yetkililerin bulunduğunu belirten Price, Taliban'ın ABD ile DEAŞ-K konusunda iş birliği yapıp yapmayacağı sorularını geçiştirdi.

Sözcü, "Burada ortak bir menfaat var. DEAŞ-K ABD ve ortaklarına olduğu kadar Taliban için de bir tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
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