ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü...
AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının ( Pentagon ), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı.
AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri