ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü... - Haberler
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü...

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının ( Pentagon ), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: Pentagon, F-35 sorununun çözümü için Türkiye ile istişareler yürütüyor.

Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: Pentagon, F-35 sorununun çözümü için Türkiye ile istişareler yürütüyor.

 Son dakika haberleri... Türkiye'de 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Türkiye'de 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti
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