ABD dış teknik destek paketinin ikinci bölümü Ukrayna'ya ulaştı - Haberler
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ABD dış teknik destek paketinin ikinci bölümü Ukrayna'ya ulaştı

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
ABD dış teknik destek paketinin ikinci bölümü Ukrayna'ya ulaştı

ABD dış teknik destek paketinin ikinci partisi Ukrayna'ya ulaştı.

ABD dış teknik destek paketinin ikinci partisi Ukrayna'ya ulaştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ilki 10 Ekim'de ulaşan destek paketinin üçüncü partisinin de yakında ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, tıbbi ve silah ekipmanı olan ikinci parti desteğin ulaştığı aktarıldı.

Ukrayna'ya birkaç parti halinde 310 milyon dolarlık tıbbi ve silah ekipmanı sağlanacağı ifade edilen açıklamada, toplamda 2014'ten bu yana ABD'den 2 milyar dolardan fazla lojistik destek alındığı kaydedildi.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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