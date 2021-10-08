ABD denizaltısı Pasifik'te bilinmeyen bir cisme çarptı - Haberler
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ABD denizaltısı Pasifik'te bilinmeyen bir cisme çarptı

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD denizaltısı Pasifik'te bilinmeyen bir cisme çarptı

ABD'ye ait "USS Connecticut" denizaltısının Hint Pasifik bölgesinde suya iniş sırasında bilinmeyen bir cisme çarptığı açıklandı.

ABD'ye ait "USS Connecticut" denizaltısının Hint Pasifik bölgesinde suya iniş sırasında bilinmeyen bir cisme çarptığı açıklandı.

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, "USS Connecticut (SSN 22), Hint-Pasifik bölgesinde uluslararası sularda faaliyet gösterirken 2 Ekim öğleden sonra su altına iniş sırasında bir cisme çarptı" denildi.

Çarpma sırasında hayati tehlike arz eden bir yaralanma olmadığı ifade edilen açıklamada, Seawolf sınıfı hızlı saldırı denizaltısında da ağır bir hasar meydana gelmediği ifade edildi.

Açıklamada, "Denizaltı güvenli ve istikrarlı bir durumda. USS Connecticut'ın nükleer tahrik tesisi ve alanları etkilenmedi ve tamamen çalışır durumda. Denizaltının geri kalanına verilen hasarın boyutu değerlendiriliyor." bilgisi paylaşıldı.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
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