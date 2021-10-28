ABD'den Lübnanlı üç kişiye "yolsuzluk" yaptırımı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan'da yolsuzluğa karışan ve resmi görevini kötüye kullanan üç kişiyi yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Blinken yaptığı yazılı açıklamada "ABD, yolsuzluk faaliyetlerine karışan veya kendi çıkarları için resmi görevini suiistimal eden üç Lübnanlıyı yaptırım listesine aldı. Bu tür eylemler, Lübnan halkının yolsuzluk ve hükümetin kötü yönetiminin yol açtığı yıkıcı ekonomik krizin yükünü çekmesine neden oldu." ifadesine yer verdi.

Blinken, Cihad Al-Arab ve Dany Houry isimli iki Lübnan vatandaşının siyasilerle olan yakın kişisel bağlantılarını, hükümet ihalelerinden yararlanmak için kullandığını belirterek bu kişilerin ihalelerin şartlarını yerine getirmekte de başarısız olduklarına dikkati çekti.

ABD'li bakan "Lübnan parlamentosu üyesi Cemil Sayyed, pozisyonunu yerel bankacılık politikalarından kaçınmak için kullandı ve sonuç olarak kendisini zenginleştirmek için önemli miktarda parayı denizaşırı yatırımlara aktarabildi. Eylemleri, hukukun üstünlüğünü ve iyi yönetişim ilkelerini baltaladı. Bugün 13441 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hakkında işlem yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

ABD'nin, uzun süredir hesap verebilirlik, şeffaflık ve yaygın yolsuzluğa son verilmesini talep eden Lübnan halkıyla dayanışma içinde bu kişilere yaptırımlar uyguladığını aktaran Blinken şunları kaydetti:

"Lübnan hükümeti ve uluslararası ortaklarımızla Lübnan'da daha iyi ve daha parlak gelecek için çalışmaya kararlıyız. 2021'de ABD, Lübnan'a 200 milyon dolardan fazla güvenlik yardımına ek olarak 400 milyon dolardan fazla insani yardım sağladı."

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