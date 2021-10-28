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ABD'den Lübnanlı 2 iş adamı ve 1 milletvekiline yaptırım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD'den Lübnanlı 2 iş adamı ve 1 milletvekiline yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Lübnan'da hukukun üstünlüğünü baltalayan büyük çaplı yolsuzluk iddiaları nedeniyle Lübnanlı 2 iş adamı ve 1 milletvekiline yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Lübnan'da hukukun üstünlüğünü baltalayan büyük çaplı yolsuzluk iddiaları nedeniyle Lübnanlı 2 iş adamı ve 1 milletvekiline yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Lübnanlı 2 iş adamı ve 1 milletvekiline yaptırım uyguladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'da hukukun üstünlüğünü baltalayan büyük çaplı yolsuzluk iddiaları nedeniyle Lübnanlı iş adamları Cihad el-Arab ve Dany Khoury ile milletvekili Jamil Sayyed'e yaptırım uygulandığı duyuruldu. Açıklamada, söz konusu kişilerin Lübnan'daki yaygın yolsuzluktan kişisel olarak çıkar sağladıkları ve kendilerini zenginleştirdikleri ifade edildi.

El-Arab ve Dany Khoury'nin eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile Hristiyan politikacı Gebran Bassil'e yakın işadamları oldukları ve devlet ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları belirtildi. Sayyed'in ise "yerel bankacılık politikalarını ve düzenlemelerini alt üst etmeye" ve "muhtemelen kendini ve ortaklarını zenginleştirmek için" 120 milyon doları yurtdışına transfer etmeye çalıştığı aktarıldı.

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) Direktörü Andrea Gacki yaptığı açıklamada, "Lübnan halkı, ülkelerini eşi görülmemiş bir krize sürükleyen iş adamları ve politikacılar tarafından sürdürülen yaygın yolsuzluğa son verilmesini hak ediyor. Artık gerekli ekonomik reformları uygulama ve Lübnan'ın temellerini aşındıran yozlaşmış uygulamalara son verme zamanıdır. Hazine, Lübnan'daki cezasızlığı gidermek için araçlarını kullanmaktan çekinmeyecektir" dedi.

ABD'nin söz konusu yaptırımlar ile Lübnanlılara desteğini gösterdiği aktarıldı.

-İHA-

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