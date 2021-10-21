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ABD'den Kuzey Kore'ye ön koşulsuz görüşme teklifi

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
ABD'den Kuzey Kore'ye ön koşulsuz görüşme teklifi

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Kuzey Kore'ye ön koşulsuz görüşme teklif ettiklerini ve "sürdürülebilir ve esaslı diyalog" kurma zamanı geldiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Kuzey Kore'ye ön koşulsuz görüşme teklif ettiklerini ve "sürdürülebilir ve esaslı diyalog" kurma zamanı geldiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin "denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze" denediğini açıklamasının ardından ABD ve İngiltere, Pyongyang'ın nükleer programını BM Güvenlik Konseyine taşıdı.

Greenfield, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı ve bu denemelerin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesinin "pervasızca yapılan bir provokasyon" olduğunu belirten Thomas Greenfield, Pyongyang'a daha fazla provokasyondan kaçınması çağrısı yaptı.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması için "sürdürülebilir ve esaslı diyalog" kurma zamanı geldiğine işaret eden Greenfield, Kuzey Kore'ye ön koşulsuz görüşme teklif ettiklerini anlattı.

Thomas Greenfield, bölgede gerginliği azaltma konusunda uluslararası toplumla yakından çalışmaya da hazır olduklarını vurguladı.

Kuzey Kore, 15 Eylül'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) "yeni geliştirilmiş hipersonik" şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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