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ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması: Deniz sınırı sorunları uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmeli

AA / Hakan Çopur - Haberler | Güncel
ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması: Deniz sınırı sorunları uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı, Joe Biden yönetiminin Doğu Akdeniz'le ilgili pozisyonunun değişmediğini vurgulayarak, "İlkesel olarak tüm ülkelerin deniz sınırı sorunlarını uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl yollarla çözmelerini teşvik ediyoruz.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Joe Biden yönetiminin Doğu Akdeniz'le ilgili pozisyonunun değişmediğini vurgulayarak, "İlkesel olarak tüm ülkelerin deniz sınırı sorunlarını uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl yollarla çözmelerini teşvik ediyoruz." açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, AA muhabirinin ABD ile Yunanistan arasında kısa süre önce imzalanan savunma iş birliği anlaşmasına ilişkin sorusuna yazılı olarak yanıt verdi.

Price açıklamasında, "ABD'nin uzun süredir değişmeyen pozisyonu aynıdır; Biden yönetimi Doğu Akdeniz'de istikrarın güvence altında olmasına bağlıdır." ifadesini kullandı.

Sözcü, Doğu Akdeniz'le ilgili deniz yetki sınırına ilişkin olarak da "Tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması ve bunlara saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. İlkesel olarak tüm ülkelerin deniz sınırı sorunlarını uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl yollarla çözmelerini teşvik ediyoruz. Genel bir yaklaşım olarak da ABD, spesifik iddialar ya da tasarıların sonuçlarıyla ilgili pozisyon almamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Price, konuya ilişkin dünkü açıklamasında, ABD'nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki müzakereleri desteklediğini ve Washington'un genellikle diğer ülkeler arasındaki deniz sınırı anlaşmazlıkları konusunda pozisyon almadığını söylemişti.

Yunan basını, önceki gün imzalanan ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İş birliği (MDCA) Anlaşması'nın Atina'nın "tehdit" olarak algıladığı Türkiye'ye karşı büyük bir destek olduğunu ileri sürmüş ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e yönelik yazdığı 12 Ekim 2021 tarihli mektubu da "ABD'nin Yunanistan'a güçlü desteğinin bir göstergesi" olarak yorumlamıştı.

AA / Hakan Çopur - Son Dakika Haberleri
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