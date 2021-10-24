ABD'den Çin'in genetik veri tabanı oluşturduğu iddiası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'den Çin'in genetik veri tabanı oluşturduğu iddiası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
ABD'den Çin'in genetik veri tabanı oluşturduğu iddiası

ABD'nin Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan raporda, Çin'in korona virüs testleri ile veri tabanı oluşturduğu iddia edildi.

ABD'nin Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan raporda, Çin'in korona virüs testleri ile veri tabanı oluşturduğu iddia edildi.

Dünya genelinde 2019 yılından itibaren etkili olan korona virüs salgınında yeni bir iddia ortaya atıldı. New York Times, ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan rapora yer verdi. Raporda Çin'in korona virüs testleri ile veri tabanı oluşturduğu iddia edildi. Çin'in askeri üstünlük sağlamak için teknolojiyi kullanma çabasında olduğu aktarılan raporda, bu durumun ABD sağlık sektörünü de Pekin'e bağımlı hale getirebileceği vurgulandı. Ayrıca raporda Çin'in binlerce kişinin genetik bilgilerine erişebilmesinden endişe duyulduğu kaydedildi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title