WASHINGTON - ABD'deki yasa dışı göçmenler, Beyaz Saray önünde Biden yönetimini protesto etti - Haberler
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WASHINGTON - ABD'deki yasa dışı göçmenler, Beyaz Saray önünde Biden yönetimini protesto etti

AA / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel

ABD'deki yasa dışı göçmenler, Beyaz Saray önünde düzenledikleri gösteride ABD Başkanı Joe Biden'dan kendilerine verdiği "vatandaşlığın önünü açma" sözünü tutmasını talep etti.

ABD'deki yasa dışı göçmenler, Beyaz Saray önünde düzenledikleri gösteride ABD Başkanı Joe Biden'dan kendilerine verdiği "vatandaşlığın önünü açma" sözünü tutmasını talep etti.

ABD'de yaşayan yüzlerce yasa dışı göçmen, Beyaz Saray önünde "Biden ve Harris, Şimdi Vatandaşlığın Önünü Açın" başlığıyla bir protesto gösterisi düzenledi.

Göçmenler, Biden'ın seçim vaatlerinden olan "yasa dışı göçmenler için vatandaşlık yolunun açılacağı" sözünü tutmasını talep etti.

Ayrıca göstericiler, Biden'ın son dönemde eleştirilerin hedefi olan göçmenlik politikasını da eleştirdi ve tepki gösterdi.

WASHINGTON - ABD'deki yasa dışı göçmenler, Beyaz Saray önünde Biden yönetimini protesto etti

WASHINGTON - ABD'deki yasa dışı göçmenler, Beyaz Saray önünde Biden yönetimini protesto etti

WASHINGTON - ABD'deki yasa dışı göçmenler, Beyaz Saray önünde Biden yönetimini protesto etti

WASHINGTON - ABD'deki yasa dışı göçmenler, Beyaz Saray önünde Biden yönetimini protesto etti
AA / Yasin Öztürk - Son Dakika Haberleri
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