ABD'deki maçta 4 kişi silahlı saldırıda yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'deki maçta 4 kişi silahlı saldırıda yaralandı

AA / Fatih Erel - Haberler | Güncel
ABD'deki maçta 4 kişi silahlı saldırıda yaralandı

ABD'nin Alabama eyaletindeki Mobile kentinde bir lisede oynanan Amerikan futbol maçı sırasında 4 kişi silahlı saldırıda yaralandı.

ABD'nin Alabama eyaletindeki Mobile kentinde bir lisede oynanan Amerikan futbol maçı sırasında 4 kişi silahlı saldırıda yaralandı.

Mobile Emniyet Müdürü Paul Prine, basına yaptığı açıklamada, stadyumun çıkışında yaşanan saldırıda yaralananların ikisinin çocuk olduğunu duyurdu. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Stadyum içinde silahlı bir çatışma yaşanmadı ama panik ortamı nedeniyle sporcular kendilerini korumak için yere yattı.

Saldırının kim tarafından ve neden gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

AA / Fatih Erel - Son Dakika Haberleri
ABD Dışişleri: Genellikle diğer devletlerin deniz sınırı anlaşmazlıkları konusunda bir pozisyon almıyoruz

ABD Dışişleri: Genellikle diğer devletlerin deniz sınırı anlaşmazlıkları konusunda bir pozisyon almıyoruz

 ABD, 8 Kasım'dan itibaren tam aşılı yabancıların ülkeye girişine izin verecek

ABD, 8 Kasım'dan itibaren tam aşılı yabancıların ülkeye girişine izin verecek

 ABD, tüm kara ve hava sınırlarını, tam aşılı yabancı ülke vatandaşlarına 8 Kasım'dan itibaren açacağını duyurdu.

ABD, tüm kara ve hava sınırlarını, tam aşılı yabancı ülke vatandaşlarına 8 Kasım'dan itibaren açacağını duyurdu.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Derya Tuna Deniz Akkaya İdo Tatlıses
Spor Schumacher Fatih Terim Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Kadir Topbaş Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'deki maçta 4 kişi silahlı saldırıda yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 12:25:38. #1.12#