ABD'de yolcunun hostese saldırması sonucu rota değiştiren uçak acil iniş yaptı - Haberler
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ABD'de yolcunun hostese saldırması sonucu rota değiştiren uçak acil iniş yaptı

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de yolcunun hostese saldırması sonucu rota değiştiren uçak acil iniş yaptı

NEW New York'tan California'ya yapılan uçuşta, erkek yolcunun kadın uçuş görevlisine saldırması nedeniyle rota değiştiren uçak yönünü Colorado eyaletine çevirdi.

NEW New York'tan California'ya yapılan uçuşta, erkek yolcunun kadın uçuş görevlisine saldırması nedeniyle rota değiştiren uçak yönünü Colorado eyaletine çevirdi.

American Airlines'a ait uçakta "maske takma uyarısı" nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda kadın kabin görevlisine saldıran "business class" yolcusu yüzünden en yakın hava alanının bulunduğu Denver kentine iniş yapıldı.

Hava yolu şirketinin ABD basınına yansıyan açıklamasında, saldırganın tutuklandığı ve "bir daha asla" American Airlines ile uçmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

"AA Flight 976" sefer numaralı uçağın Denver'a indiğini doğrulayan Federal Havacılık İdaresi, konunun Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) araştırıldığını bildirdi.

Öte yandan saldırganın kabin görevlisine 2 defa yumruk attığı, uçaktaki bir doktor tarafından acil bakımı yapılan ve maskesinde kan izleri bulunan kadın görevlinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
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