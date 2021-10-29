ABD'de Üçüncü Çeyrek Büyümede Sert Düşüş

ABD ekonomisinde büyüme, Covid-19 vakalarının arttığı ve tüketici harcamalarının düştüğü üçüncü çeyrekte beklentileri karşılamadı. Ancak üçüncü çeyrek sona erdiğinde ekonomik faaliyetlerin arttığına dair işaretler de var. İşsizlik yardımı başvurularında azalma bunlardan biri. Dilge Timoçin aktarıyor

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