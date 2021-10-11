ABD'de silahlı şiddet olaylarında ölen çocuk ve genç sayısı Kovid-19 döneminde arttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de silahlı şiddet olaylarında ölen çocuk ve genç sayısı Kovid-19 döneminde arttı

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de silahlı şiddet olaylarında ölen çocuk ve genç sayısı Kovid-19 döneminde arttı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaşanan silahlı şiddet olaylarında ölen çocuk ve gençlerin sayısının arttığı bildirildi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaşanan silahlı şiddet olaylarında ölen çocuk ve gençlerin sayısının arttığı bildirildi.

Silah Şiddeti Arşivi (GVA) kuruluşunun raporunda, Kovid-19 döneminde silahlara kolay erişim ve çoğu zaman silahlı çatışmayla sonuçlanan anlaşmazlıklar sonucu hayatını kaybeden çocuk ve genç sayısının artmaya devam ettiği belirtildi.

Silahlı çatışmaların sebepleri arasında, uyuşturucu çetelerinin rekabeti ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle oluşan anlaşmazlıkların ön plana çıktığı kaydedildi.

GVA'da yer alan kayıtlara göre, ABD'de 17 yaş altı kesimde 2019'da 991, 2020'de 1375 silahla öldürme hadisesi yaşanırken bu yıl ekimin ilk haftasına kadar 1165 gencin silahlı çatışma sonucu hayatını kaybettiği ve 3 bin 216'sının yaralandığı tespit edildi.

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) 28 Eylül'de açıklanan raporunda 2020'de öldürme hadiselerinin yaklaşık yüzde 30 arttığı, 19 yaş altı grupta ise bu artışın yüzde 21 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çocuk Savunma Fonu mart ayındaki duyurusunda, silahlı çatışmalarda ölen genç ve çocuk sayısının 2017'de 19 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı, söz konusu olaylarda siyahi çocuk ve gençlerin hayatını kaybetme olasılığının beyazlara göre 4 kat daha fazla olduğu gerçeğine yer vermişti.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini anlattı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini anlattı

 Husumetlisinden kaçarken sırtından vurulmuştu! Olay anının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Husumetlisinden kaçarken sırtından vurulmuştu! Olay anının kamera görüntüleri ortaya çıktı

 Nişan töreninde yüksek ses nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti, 1 kişi hayatını kaybetti

Nişan töreninde yüksek ses nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti, 1 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Seda Sayan Pınar Deniz Mustafa Keser
Spor Aykut Kocaman Ali Koç Ersun Yanal Şenol Güneş
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Ahmet Davutoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'de silahlı şiddet olaylarında ölen çocuk ve genç sayısı Kovid-19 döneminde arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 20:45:18. #1.12#