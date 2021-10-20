ABD'de Senatörler Uygurları zorla çalıştırdığı iddia edilen firmaya soruşturma istedi

ABD'de senatörler Uygurları zorla çalıştırmakla suçlanan bir şirketin soruşturulmasını talep etti.

Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez, Cumhuriyetçi Florida Senatörü Marco Rubio ve Demokrat Oregon Senatörü Jeff Merkley, ABD merkezli ev teknolojisi üreticisi Universal Electronics'e bir mektup gönderdi.

Söz konusu firma hakkında, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaptıkları bir anlaşma gereği Uygurların zorla çalıştırıldığı iddiaları olduğunu belirten senatörler söz konusu firmanın soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Mektupta, "Universal Electronics zorla çalıştırılma konusuna göz yummayı tercih ediyor. Bu doğruysa firma etik sorumluluklarını yerine getirmemiş demektir." ifadesi yer aldı.