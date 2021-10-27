Son Dakika | ABD'de Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasına yönelik bomba ihbarı üzerine polisin bina çevresindeki yolları trafiğe kapattığı bildirildi. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | ABD'de Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasına yönelik bomba ihbarı üzerine polisin bina çevresindeki yolları trafiğe kapattığı bildirildi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | ABD'de Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasına yönelik bomba ihbarı üzerine polisin bina çevresindeki yolları trafiğe kapattığı bildirildi.

Bir son dakika haberine göre ABD'de Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasına yönelik bomba ihbarı üzerine polisin bina çevresindeki yolları trafiğe kapattığı bildirildi.

ABD'de Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasına yönelik bomba ihbarı üzerine polisin bina çevresindeki yolları trafiğe kapattığı bildirildi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title