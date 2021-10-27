Son Dakika | ABD'de Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasına yönelik bomba ihbarı üzerine polisin bina çevresindeki yolları trafiğe kapattığı bildirildi.
Bir son dakika haberine göre ABD'de Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasına yönelik bomba ihbarı üzerine polisin bina çevresindeki yolları trafiğe kapattığı bildirildi.
ABD'de Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasına yönelik bomba ihbarı üzerine polisin bina çevresindeki yolları trafiğe kapattığı bildirildi. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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