ABD'de Müslüman mezarlığını kundaklama girişimi - Haberler
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ABD'de Müslüman mezarlığını kundaklama girişimi

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD'de Müslüman mezarlığını kundaklama girişimi

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir Müslüman mezarlığına kundaklama girişiminde bulunulduğu belirtildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir Müslüman mezarlığına kundaklama girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Minnesota Amerikan- İslam İlişkileri Konseyi (CAIR-MN) tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Castle Rock kasabasındaki "Mağfiret Mezarlığı"na kundaklama girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce mezarlıkta bulunan yapının içine yaklaşık 30 kadar eski araç tekerliği bırakıldığı ve yangın çıkarmak amacıyla içerideki gaz hattının kesildiği kaydedildi.

CAIR-MN Başkanı Ceylani Hüseyin, gaz kokusunun rapor edilmesiyle olası bir patlama ve yangının önüne geçildiğini belirterek "FBI dahil yerel, eyalet ve federal kuvvetlerin Müslüman bir kuruma yönelik bu başarısız kundaklama saldırısını nefret suçu kapsamında araştırmaya çağırıyoruz." dedi.

Hüseyin, Mağfiret Mezarlığı'nın Ağustos 2017'de de tahrip edildiği bilgisini paylaştı.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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