ABD'de Müslüman mezarlığı projesi engellenmeye çalışılan dernek, 500 bin dolar tazminat kazandı - Haberler
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ABD'de Müslüman mezarlığı projesi engellenmeye çalışılan dernek, 500 bin dolar tazminat kazandı

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de Müslüman mezarlığı projesi engellenmeye çalışılan dernek, 500 bin dolar tazminat kazandı

NEW ABD'nin Virginia eyaletinde belediye, İslami kuruluşun satın aldığı arazide Müslüman mezarlığı yapamaması için usulsüz yönetmelik değişikliğine gidince proje sahibi kuruluşa 500 bin dolar tazminat ödemek zorunda kaldı.

NEW ABD'nin Virginia eyaletinde belediye, İslami kuruluşun satın aldığı arazide Müslüman mezarlığı yapamaması için usulsüz yönetmelik değişikliğine gidince proje sahibi kuruluşa 500 bin Dolar tazminat ödemek zorunda kaldı.

Virgina'nın Stafford Belediyesi, kanuna uygun olduğu halde Tüm Müslümanlar Derneğinin (AMAA) aldığı araziyi mezarlık yapmasına izin vermemek için yönetmeliğini usulsüz şekilde değiştirince proje sahibi İslami kuruluşla davalık oldu.

Konuyu çözüme kavuşturmak için görevlendirilen Stafford ilçe denetçileri yaptıkları oylama sonucu AMAA'yı haklı bulurken, belediyenin hızlıca aldığı değişiklik kararını dini ayrımcılık olarak değerlendirdi.

Taraflar arasında yapılan uzlaşma sonucu Stafford Belediyesi söz konusu arazi için İslami kuruluşa mezarlık iznini geri vermek durumunda kalırken 500 bin dolar da ödeme yapmayı onayladı.

Belediyenin, AMAA'nın açtığı davada kendini savunmak için ise avukatlık ve mahkeme bedeli olarak da 390 bin dolardan fazla harcama yaptığı bilgisi yerel medyada paylaşıldı.

AMAA yöneticisi Mossadaq Chughtai basın açıklamasında, "Tüm dinlerde olduğu gibi Müslümanların da inançlaraına uygun olarak gömülmeleri çok önemlidir. Umarım tüm bu çileyi geride bırakabilir ve dini özgürlüğün hüküm sürdüğünü bilerek inşaata başlayabiliriz. İnançları ne olursa olsun tüm insanların Stafford'ta aynı imkanlara sahip olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
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