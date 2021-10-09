ABD'de mahkeme, Teksas'taki tartışmalı kürtaj yasasının durdurulması kararını bozdu - Haberler
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ABD'de mahkeme, Teksas'taki tartışmalı kürtaj yasasının durdurulması kararını bozdu

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
ABD'de mahkeme, Teksas'taki tartışmalı kürtaj yasasının durdurulması kararını bozdu

NEW ABD'de temyiz mahkemesi, federal mahkemenin Texas'ta uygulamaya konulan ve ülkede tartışmalara neden olan kürtaj yasasının durdurulması kararını bozdu.

NEW ABD'de temyiz mahkemesi, federal mahkemenin Texas'ta uygulamaya konulan ve ülkede tartışmalara neden olan kürtaj yasasının durdurulması kararını bozdu.

Texas'ta kürtajı çoğu durumda yasaklayan yasanın federal mahkeme tarafından durdurulmasının ardından, temyiz mahkemesi söz konusu yasanın yeniden uygulanmasına karar verdi.

Teksas Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Robert Pitman, Teksas'taki kürtaj yasasını, kadınların anayasal haklarını ihlal eden "saldırgan bir yoksun bırakıcılık" olarak değerlendirerek geçici durdurma kararı vermişti.

Teksas'taki kürtaj yasası

Teksas'ta çoğunlukta olan Cumhuriyetçi milletvekillerinin oylarıyla eyalet meclisinde kabul edilen ve 1 Eylül'de yürürlüğe giren, kadınların hamileliklerinin 6'nci haftasından sonra kürtaj olmasını yasaklayan söz konusu yasa, ülkede tartışılmaya devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı, 9 Eylül'de Teksas Federal Mahkemesine dava açarak, eyaletteki kürtaj yasasının kadınların anayasal haklarını ihlal ettiğini ve "federal yasaların eyalet yasalarından üstün olduğuna" ilişkin ABD Anayasası ilkesine aykırı olduğunu savunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesinin, Teksas'ta mayısta kabul edilen ilgili yasanın 1 Eylül'de yürürlüğe girmesinin engellenmesi için yapılan başvuru üzerine harekete geçmemesi de 'yeşil ışık' olarak değerlendirilmiş, bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da Yüksek Mahkemeyi eleştirerek, mahkemenin kürtaj yasağına geçit vermesinin "kadınların anayasal haklarına büyük bir saldırı" olduğunu belirtmişti.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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