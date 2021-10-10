ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 712 bin 975'e çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 712 bin 975'e çıktı

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 712 bin 975'e çıktı

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 712 bin 975'e yükseldi.

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 712 bin 975'e yükseldi.

John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı ise 90 bin 21 artarak 44 milyon 318 bin 179 olarak kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 712 bin 975'e ulaştı.

California, 4 milyon 773 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 129 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 645 binden fazla vakayla Florida izledi. 69 binden fazla can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken, Texas'ta can kayıpları 66 bin 986'ya ulaştı. Florida'da ise virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 56 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78'ine en az bir doz, yüzde 67'den fazlasına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 216 milyon 886 binden fazla kişiye ilk doz, 187,2 milyondan fazla kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (2)

 Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

 Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin.

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Fahrettin Koca Gülşen İbrahim Tatlıses
Spor Lewis Hamilton Mesut Özil Ozan Tufan Stefan Kuntz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Şans Oyunları Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 712 bin 975'e çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 16:57:10. #1.13#