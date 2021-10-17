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ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 724 bin 166'ya çıktı

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 724 bin 166'ya çıktı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 402 artışla 724 bin 166'ya yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 402 artışla 724 bin 166'ya yükseldi.

John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 31 bin 788 artarak 44 milyon 918 bin 127 olarak kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 402 artışla 724 bin 166'ya ulaştı.

California, 4 milyon 810 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 178 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 664 binden fazla vakayla Florida izledi. 70 bin 604 can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Teksas'ta 68 bini, Florida'da 57 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78,8'ine en az bir doz, yüzde 68,4'üne iki doz, yüzde 5,7'sine de üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 218,5 milyondan fazla kişiye ilk doz, 188,9 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 10,1 milyondan fazla kişiye üçüncü doz aşı yapıldı.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
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