ABD'de Kovid-19 geçen yıla göre bu sene daha fazla can aldı - Haberler
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ABD'de Kovid-19 geçen yıla göre bu sene daha fazla can aldı

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD'de Kovid-19 geçen yıla göre bu sene daha fazla can aldı

ABD'de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, virüs nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılki toplam can kaybını geçti.

ABD'de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, virüs nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılki toplam can kaybını geçti.

Ülkedeki Kovid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, 1 Ocak'tan bu yana Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 353 bini aştı.

Pandeminin başladığı ve aşılamanın olmadığı geçen yılın ilk 10 ayında ise 352 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

John Hopkins kayıtlarında, ABD'de Kovid-19 bağlantılı toplam ölü sayısı 705 bini geçerken, vaka sayısı da 44 milyona yaklaşmış bulunuyor.

Yetkililer, ülkede Kovid-19 aşısı yaptıran yetişkinlerin oranının yüzde 67'yi geçmesine rağmen virüsün daha bulaşıcı Delta varyantının etkisini sürdürdüğünü kaydediyor.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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