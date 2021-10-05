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ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 234 kişi öldü

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 234 kişi öldü

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 234 artışla 703 bin 412'ye çıktı.

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 234 artışla 703 bin 412'ye çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 170 bin 347 artarak 43 milyon 854 bin 111 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 2 bin 234 artışla 703 bin 412'ye ulaştı.

California, 4 milyon 746 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 93 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 620 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybında da 69 bin 449 ile ilk sırada yer alan California'nın ardından 66 bin 44 ile Teksas, 55 bin 619 ile Florida geldi.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 77,7'sine en az bir doz, yüzde 67'den fazlasına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 215 milyon 502 binden fazla kişiye ilk doz, 185 milyon 788 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
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