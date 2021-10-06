ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1971 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1971 kişi öldü

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1971 kişi öldü

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1971 artışla 705 bin 383'e çıktı.

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1971 artışla 705 bin 383'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 98 bin 348 artarak 43 milyon 952 bin 459 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 1971 artışla 705 bin 383'e ulaştı.

California, 4 milyon 751 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 105 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 620 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybında da 69 bin 500 ile ilk sırada yer alan California'nın ardından 66 bin 318 ile Teksas, 55 bin 622 ile Florida geldi.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 77,8'ine en az bir doz, yüzde 67'den fazlasına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 215 milyon 737 binden fazla kişiye ilk doz, 186 milyon 60 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Deniz Burak Sergen Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1971 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 17:49:00. #1.11#