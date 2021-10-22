ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 733 bin 226'ya çıktı - Haberler
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 733 bin 226'ya çıktı

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 733 bin 226'ya çıktı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1955 artışla 733 bin 226'ya yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1955 artışla 733 bin 226'ya yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 81 bin 947 artışla 45 milyon 302 bin 4 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı sayısı 733 bin 226'ya ulaştı.

California, 4 milyon 842 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 202 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 664 binden fazla vakayla Florida izledi. 71 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Texas'ta 69 bini, Florida'da 58 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79,2'sine en az bir doz, yüzde 68,7'sine iki doz, yüzde 6,5'ine ise üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 219,6 milyondan fazla kişiye ilk doz, 189,9 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 11,6 milyondan fazla kişiye de üçüncü doz aşı yapıldı.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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