ABD'de Johnson and Johnson, Kovid-19 destek aşısı için başvuruda bulundu - Haberler
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ABD'de Johnson and Johnson, Kovid-19 destek aşısı için başvuruda bulundu

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD'de Johnson and Johnson, Kovid-19 destek aşısı için başvuruda bulundu

ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J), tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ek destek aşı izni için başvuru yaptığı bildirildi.

ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J), tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ek destek aşı izni için başvuru yaptığı bildirildi.

Şirketin, ABD Gıda ve İlaç Dairesine ( Fda ), daha önce J&J aşısı olmuş 18 yaş ve üzeri kişilere ikinci destek aşısı onayı için bugün talepte bulunduğu belirtildi.

FDA, 23 Eylül'de, Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için onayladığını duyurmuştu.

FDA tavsiye komitesinin gelecek hafta J&J ile birlikte Moderna'nın da destek aşısı için sunduğu verileri inceleyeceği, onay vermesi durumunda ay sonuna kadar söz konusu iki şirketin destek aşılarının da uygulanmasına başlanabileceği kaydedildi.

ABD'de sağlık yetkilileri, destek aşı uygulamasında farklı aşı markalarının karıştırılmasını tavsiye etmiyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, ülkede şu ana kadar 5 milyon 111 binden fazla kişiye üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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