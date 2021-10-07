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ABD'de federal mahkeme, Teksas'taki tartışmalı kürtaj yasasını durdurdu

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD'de federal mahkeme, Teksas'taki tartışmalı kürtaj yasasını durdurdu

NEW ABD'de federal mahkeme, Teksas'ta uygulamaya konulan ve ülkede tartışmalara neden olan kürtaj yasasını askıya aldı.

NEW ABD'de federal mahkeme, Teksas'ta uygulamaya konulan ve ülkede tartışmalara neden olan kürtaj yasasını askıya aldı.

Teksas Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Robert Pitman, Teksas'taki kürtaj yasasını, kadınların anayasal haklarını ihlal eden "saldırgan bir yoksun bırakıcılık" olarak değerlendirerek geçici durdurma kararı verdi.

Yargıç Pitman, 113 sayfalık gerekçeli kararında, Teksas Cumhuriyetçi milletvekillerini, kürtaj konusunda kısıtlamaları ihlal edenlere karşı sivil vatandaşların yetkili kılınmasını ve 10 bin dolarla ödüllendirilmesini içeren bir yasayı onaylamasından dolayı da eleştirdi.

Teksas'taki kürtaj yasası

Teksas'ta çoğunlukta olan Cumhuriyetçi milletvekillerinin oylarıyla eyalet meclisinde kabul edilen ve 1 Eylül'de yürürlüğe giren, kadınların hamileliklerinin 6'nci haftasından sonra kürtaj olmasını yasaklayan söz konusu yasa, ülkede tartışmalara neden olmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, 9 Eylül'de Teksas Federal Mahkemesine dava açarak, eyaletteki kürtaj yasasının kadınların anayasal haklarını ihlal ettiğini ve "federal yasaların eyalet yasalarından üstün olduğu"na ilişkin ABD Anayasası ilkesine aykırı olduğunu savunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesinin, Teksas'ta mayısta kabul edilen ilgili yasanın 1 Eylül'de yürürlüğe girmesinin engellenmesi için yapılan başvuru üzerine harekete geçmemesi de 'yeşil ışık' olarak değerlendirilmiş, bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da Yüksek Mahkemeyi eleştirerek, mahkemenin kürtaj yasağına geçit vermesinin "kadınların anayasal haklarına büyük bir saldırı" olduğunu belirtmişti.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD'de federal mahkeme, Teksas'taki tartışmalı kürtaj yasasını durdurdu - Haberler
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