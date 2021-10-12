ABD'de dünyaya gelen 2 başlı 6 ayaklı kaplumbağa yaşamını sürdürüyor - Haberler
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ABD'de dünyaya gelen 2 başlı 6 ayaklı kaplumbağa yaşamını sürdürüyor

AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
ABD'de dünyaya gelen 2 başlı 6 ayaklı kaplumbağa yaşamını sürdürüyor

ABD'nin Massachusetts eyaletinde iki hafta önce doğan 2 başlı 6 ayaklı su kaplumbağası gelişim gösteriyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde iki hafta önce doğan 2 başlı 6 ayaklı su kaplumbağası gelişim gösteriyor.

Massachusetts'teki Birdsey Cape Vahşi Yaşam Merkezinde tutulan kaplumbağanın solucan yiyerek beslendiği ve bacaklarını hareket ettirebildiği bildirildi.

Yapılan incelemeler, kaplumbağanın iki sindirim sistemine sahip olduğunu ve bacaklarının farklı beyinler tarafından yönetildiğini gösterdi.

Araştırmacıların koruma altına almak ve büyüme serüvenini izlemek istediği çift başlı kaplumbağa, ABD'nin Barnstable bölgesindeki bir yuvadan getirilmişti.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD'de dünyaya gelen 2 başlı 6 ayaklı kaplumbağa yaşamını sürdürüyor - Haberler
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