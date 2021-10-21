ABD'de Çiftçi Duyarlılığı Eylül'de Düşerken Enflasyon Endişeleri Artıyor

ABD Tarım Ekonomisi Barometresi 14 puan düşerek 124'e düşerken, tarım üreticileri arasındaki duyarlılık Eylül ayında zayıfladı. Bu, endeksin 118'de olduğu Temmuz 2020'den bu yana en zayıf çiftçi duyarlılığı okumasıdır.

Üreticiler, çiftliklerindeki ve tarım sektöründeki hem mevcut hem de gelecekteki koşullar hakkında bir ay öncesine göre daha az iyimserdi. Mevcut Koşullar Endeksi bu ay 12 puan düşüşle 140'a, Gelecek Beklentileri Endeksi ise 16 puan düşüşle 116'ya geriledi.

Kaynak: Thecattlesite

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Habermetre - Son Dakika Haberleri