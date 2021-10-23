ABD'de bir evsizi defalarca tekmeleyen sağlık görevlisinin görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
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ABD'de bir evsizi defalarca tekmeleyen sağlık görevlisinin görüntüleri ortaya çıktı

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de bir evsizi defalarca tekmeleyen sağlık görevlisinin görüntüleri ortaya çıktı

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde sağlık görevlisinin evsiz bir adamı defalarca tekmelediği görüntüler Dallas polisi tarafından paylaşıldı.

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde sağlık görevlisinin evsiz bir adamı defalarca tekmelediği görüntüler Dallas polisi tarafından paylaşıldı.

Dallas Morning News'in yayınladığı 2019 yılına ait videoda, Dallas İtfaiyesi'nde çalışan sağlık görevlisi Brad Cox'un, evsiz ve sağlık sorunları olan Kyle Vess'i 9 defa tekmelediği görüldü.

Ortaya çıkan görüntülerden sonra kendini savunan Cox, Vess'in kendisine saldırdığını ve dövüşmeye çalıştığını söyledi.

Vess'in ailesi, görüntüleri ortaya çıkaran Dallas polisine teşekkür etti.

Aile, Cox'un, şizofreni benzeri bir hastalıkla mücadele eden Vess'i vahşice dövdüğünü ve yargılanması gerektiğini dile getirdi.

Ailenin avukatı, sağlık görevlisi Cox'a ve Dallas Belediyesine dava açıldığını bildirirken Dallas İtfaiyesi'nde görevli Cox'un ücretli izne ayrıldığı kaydedildi.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
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