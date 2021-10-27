ABD'de bilim kurulu Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısını ilkokul çocuklarına tavsiye etti - Haberler
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ABD'de bilim kurulu Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısını ilkokul çocuklarına tavsiye etti

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de bilim kurulu Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısını ilkokul çocuklarına tavsiye etti

NEW ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) bilim insanlarından oluşan danışma heyeti, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısını 5-11 yaş arası çocuklar için tavsiye etti.

NEW ABD Gıda ve İlaç Dairesinin ( Fda ) bilim insanlarından oluşan danışma heyeti, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısını 5-11 yaş arası çocuklar için tavsiye etti.

FDA Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesinin 18 üyesinden 17'si, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının ilkokul çağındaki çocuklara faydasının risklerinden daha ağır bastığı fikrinde buluştu.

Toplantıda, firmanın, 12 yaşın altındaki çocuklar için Kovid-19 aşısını, yetişkin dozunun üçte birine indirdiğine değinildi.

FDA'nın komitenin tavsiyesini değerlendirmeye alarak bir hafta içinde bu aşı için acil kullanım onayı vermesi bekleniyor.

Pfizer-BioNTech 22 Ekim'de, iki doz uygulanacak Kovid-19 aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda yüzde 90'ın üzerinde koruma sağladığını duyurmuştu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) aşı danışmanları, kararı görüşmek ve ABD'li çocukların aşı yaptırmasını tavsiye edip etmeme kararı almak için 2 ve 3 Kasım'da toplanacak.

ABD'li çocuklara Pfizer-BioNTech aşısının yapılması konusunda son söz ise CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky'ye ait olacak ve onun da izni sonrasında aşılama gelecek haftadan itibaren başlayabilecek.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
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