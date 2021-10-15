ABD'de beyzbol sopalı bir kadın Kongre polisine saldırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de beyzbol sopalı bir kadın Kongre polisine saldırdı

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD'de beyzbol sopalı bir kadın Kongre polisine saldırdı

ABD'nin başkenti Washington'da beyzbol sopalı bir kadın Kongre polisine saldırıda bulundu.

ABD'nin başkenti Washington'da beyzbol sopalı bir kadın Kongre polisine saldırıda bulundu.

ABD Kongre Polisi Biriminden yapılan yazılı açıklamada, 25 yaşındaki Olivia Romano, sabah saatlerinde Kongre polisine yaklaşıp bağırmaya başladı.

Daha sonra polisin elindeki beyzbol sopasını almak istemesi üzerine Romano bir polis memuruna saldırdı ve sopayla polisi darbetti.

Polis tarafından göz altına alınan Romano'nun bu eylemi neden gerçekleştirdiği henüz belirlenemedi.

ABD'de aşırı sağcı gruplar, 6 Ocak'ta Kongre'yi basmış olaylar esnasında 1'i polis 5 kişi yaşamını yitirmişti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
12 yaşındaki uyuyan yeğenini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

12 yaşındaki uyuyan yeğenini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

 ABD, 8 Kasım'dan itibaren tam aşılı yabancıların ülkeye girişine izin verecek

ABD, 8 Kasım'dan itibaren tam aşılı yabancıların ülkeye girişine izin verecek

 ABD, tüm kara ve hava sınırlarını, tam aşılı yabancı ülke vatandaşlarına 8 Kasım'dan itibaren açacağını duyurdu.

ABD, tüm kara ve hava sınırlarını, tam aşılı yabancı ülke vatandaşlarına 8 Kasım'dan itibaren açacağını duyurdu.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şahap Kavcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tahir Büyükakın Edis Derya Tuna Nihal Yalçın
Spor Sergen Yalçın Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'de beyzbol sopalı bir kadın Kongre polisine saldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 18:55:59. #1.11#