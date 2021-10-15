ABD'de beyzbol sopalı bir kadın Kongre polisine saldırdı

ABD'nin başkenti Washington'da beyzbol sopalı bir kadın Kongre polisine saldırıda bulundu.

ABD Kongre Polisi Biriminden yapılan yazılı açıklamada, 25 yaşındaki Olivia Romano, sabah saatlerinde Kongre polisine yaklaşıp bağırmaya başladı.

Daha sonra polisin elindeki beyzbol sopasını almak istemesi üzerine Romano bir polis memuruna saldırdı ve sopayla polisi darbetti.

Polis tarafından göz altına alınan Romano'nun bu eylemi neden gerçekleştirdiği henüz belirlenemedi.

ABD'de aşırı sağcı gruplar, 6 Ocak'ta Kongre'yi basmış olaylar esnasında 1'i polis 5 kişi yaşamını yitirmişti.