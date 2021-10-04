ABD'de, Afgan müttefiklerin mülteci olarak ülkeye alınmasına ilişkin anket - Haberler
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ABD'de, Afgan müttefiklerin mülteci olarak ülkeye alınmasına ilişkin anket

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD'de, Afgan müttefiklerin mülteci olarak ülkeye alınmasına ilişkin anket

ABD'de 1099 yetişkin üzerinde yapılan bir anket, katılımcıların çoğunluğunun Afganistan'da Amerikan askerleriyle çalışan Afganların, ABD'ye mülteci olarak kabul edilmesinden yana olduğunu ortaya koydu.

ABD'de 1099 yetişkin üzerinde yapılan bir anket, katılımcıların çoğunluğunun Afganistan'da Amerikan askerleriyle çalışan Afganların, ABD'ye mülteci olarak kabul edilmesinden yana olduğunu ortaya koydu.

Associated Press (AP) ve NORC Kamuoyu Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre, Amerikan halkının yüzde 72'si, ABD'nin Afganistan'ı işgali süresince Amerikan askerleri ile çalışan kişilerin ABD'ye kabul edilmesini destekliyor.

Söz konusu kişiler, Afgan "müttefiklerin" ABD'ye kabulü için güvenlik soruşturmasından geçirilmesi, ardından ABD'ye "mülteci" olarak yeniden yerleştirilmesinden yana.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 9'u, Afgan "müttefiklerin" ülkeye mülteci olarak alınmasının doğru olmadığını düşündüğünü, yüzde 19'u ise bu konuda kararsız olduğunu bildirdi.

Söz konusu anket 23-27 Eylül tarihlerinde 1099 yetişkin üzerinden yapıldı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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