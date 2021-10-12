ABD'de 2 yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı - Haberler
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ABD'de 2 yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de 2 yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı

NEW ABD'nin Colorado eyaletinde boynuna dolanan araba tekeriyle en az 2 yıldır yaşayan geyik, yetkililer tarafından kurtarıldı.

NEW ABD'nin Colorado eyaletinde boynuna dolanan araba tekeriyle en az 2 yıldır yaşayan geyik, yetkililer tarafından kurtarıldı.

Colorado Parklar ve Yaban Hayatı (CPW) kuruluşu, 2 yıldır takip ettiği geyiğin iğneyle sakinleştirilerek boynuna nasıl geçtiği bilinmeyen araba lastiğinin çıkarıldığını duyurdu.

CPW yetkilileri, Denver'ın güneybatı bölgesinde rastlanan geyiğin boynundaki lastiğin yaklaşık 16 kilo olduğunu ve bu şekilde en az 2 yıldır yaşadığını, farklı zamanlarda çekilen fotoğraflardan takip ettiklerini belirtti.

Geyiğin fotoğraf ve görüntülerini CPW'nin Twitter hesabından paylaşan yetkililer, içindeki çelik liflerden dolayı lastiği parçalayamayınca yaban hayvanının boynuzlarını kesmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Geyiğin ilk defa Temmuz 2019'da Evans Dağı civarına koyun ve dağ keçileriyle ilgili bir nüfus araştırması yaparken boynunda lastikle görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD'de 2 yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı - Haberler
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