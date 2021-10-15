ABD, Covid-19'a karşı tamamen aşılananlara 8 Kasım'dan itibaren sınırlarını açıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD, Covid-19'a karşı tamamen aşılananlara 8 Kasım'dan itibaren sınırlarını açıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD, Covid-19'a karşı tamamen aşılananlara 8 Kasım'dan itibaren sınırlarını açıyor

ABD Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Kevin Munoz, korona virüse (Covid-19) karşı tamamen aşılanan yabancı turistlerin 8 Kasım tarihinden itibaren ABD'ye seyahat edebileceklerini kaydetti.

ABD Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Kevin Munoz, korona virüse (Covid-19) karşı tamamen aşılanan yabancı turistlerin 8 Kasım tarihinden itibaren ABD'ye seyahat edebileceklerini kaydetti.

Korona virüse karşı aşılama kampanyalarının hız kesmeden devam ettiği ABD'den Covid-19'a karşı tamamen aşılanan turistlere sınırlarını açma kararı geldi. ABD Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Kevin Munoz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin Covid-19'a karşı tamamen aşılanan yabancı turistlere 8 Kasım'dan itibaren sınırlarını açacağını ve bu kişilerin son 72 saat içinde yapılmış negatif Covid-19 testi ile ülkeye seyahat etmesine izin verileceğini belirtti. Munoz, "ABD'nin yabancı uyruklu yolcular için aşı gerektiren yeni seyahat politikası 8 Kasım'da başlayacak. Bu duyuru ve tarih, hem uluslararası hava yolculuğu hem de kara yolculuğu için geçerlidir. Bu politika, halk sağlığı tarafından yönlendirilir, katı ve tutarlıdır" ifadelerini kullandı.

Alınan yeni karar kapsamında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan veya Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Acil Kullanım Listesi'ne dahil olan Covid-19 aşılarının uygulandığı kişiler ülkeye girmeye hak kazanacak. Ayrıca DSÖ onaylı aşıların kabul edilmesi ile İngiltere'de yaygın olarak kullanılan AstraZeneca aşısının yanı sıra Çin'in Sinovac ve Sinopharm aşılarının uygulandığı turistlerin ülkeye girmesine izin verilecek.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ABD, 8 Kasım'dan itibaren tam aşılı yabancıların ülkeye girişine izin verecek

ABD, 8 Kasım'dan itibaren tam aşılı yabancıların ülkeye girişine izin verecek

 ABD, tüm kara ve hava sınırlarını, tam aşılı yabancı ülke vatandaşlarına 8 Kasım'dan itibaren açacağını duyurdu.

ABD, tüm kara ve hava sınırlarını, tam aşılı yabancı ülke vatandaşlarına 8 Kasım'dan itibaren açacağını duyurdu.

 Yunanistan ile ABD 'Ortak Savunma Anlaşması' imzaladı

Yunanistan ile ABD 'Ortak Savunma Anlaşması' imzaladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şahap Kavcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tahir Büyükakın Edis Derya Tuna Nihal Yalçın
Spor Sergen Yalçın Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD, Covid-19'a karşı tamamen aşılananlara 8 Kasım'dan itibaren sınırlarını açıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 18:55:30. #1.11#