ABD Çiftlik Yardımı, Tarihsel Olarak Yetersiz Hizmet Alan Topluluklara Ulaşmayı Planlıyor

ÇİFTLİK, NİĞDE (Habermetre) - ABD Tarım Bakanlığı (USDA), tarihsel olarak yetersiz hizmet almış çiftçilere ve çiftlik sahiplerine erişim ve teknik yardımını desteklemek için 56 farklı kuruluşa 4, 7 milyon Dolar yatırım yapıyor.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), tarihsel olarak yetersiz hizmet alan çiftçilere ve çiftlik sahiplerine sosyal yardım ve teknik yardım sağlamak için kuruluşlarla ortaklıklar kurmak için 4, 7 milyon dolar yatırım yapıyor. Ortaklıklar, USDA'nın Üreticiler için Pandemi Yardımı girişiminin parçası olanlar da dahil olmak üzere Çiftlik Hizmet Ajansı (FSA) programlarına katılımı destekleyecektir.

Tüm eyaletleri ve bölgeleri kapsayan 56 proje teklifi, tarihsel olarak yetersiz hizmet alan çiftçilere ve çiftlik sahiplerine FSA programlarına erişmelerinde yardımcı olmak için sonuçlandırılıyor. Programlar, Coronavirus Gıda Yardımı Programı 2'nin (CFAP 2) yeniden açılması da dahil olmak üzere pandemi yardım programlarına yönelik sosyal yardımları içermektedir. Bu teklifler ayrıca FSA'nın çiftlik programları, koruma programları, çiftlik kredileri, ilçe komitesi seçimleri, afet programları, Mirasçıların Mülklerini Geri Verme Programı, mirasçıların mülk ardıl planlaması ve Tarımsal Pazarlama Hizmetinin Pandemi Müdahale ve Güvenlik Hibe programına erişime yardımcı olacaktır.

Kaynak: Thecattlesite

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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