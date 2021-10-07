ABD, Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantısında ilerleme kaydedilmesinden umutlu - Haberler
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ABD, Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantısında ilerleme kaydedilmesinden umutlu

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
ABD, Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantısında ilerleme kaydedilmesinden umutlu

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Libya krizindeki taraflardan temsilcilerin yer aldığı 5+5 Ortak Askeri Komite'nin, Cenevre'deki toplantıda, askeri ve güvenlikle ilgili meselelerde ilerleme kaydetmesini beklediklerini belirtti.

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Libya krizindeki taraflardan temsilcilerin yer aldığı 5+5 Ortak Askeri Komite'nin, Cenevre'deki toplantıda, askeri ve güvenlikle ilgili meselelerde ilerleme kaydetmesini beklediklerini belirtti.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada Norland, 5+5 Ortak Askeri Komite'nin, Libya'daki paralı askerler, yabancı savaşçı ve güçlerin ülkeden geri çekilmesine yönelik kapsamlı bir eylem planının geliştirilmesi için Cenevre'de düzenlediği toplantıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Norland, "Cenevre'deki toplantı, Libya'da askeri ve güvenlikle alakalı meselelerde ortak bir zemin bulunması açısından bir fırsat. ABD olarak, 5+5 Ortak Askeri Komite'nin, bu konuda ilerleme kaydedeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

BM Cenevre Ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, 5+5 Ortak Askeri Komite'nin, 23 Ekim 2020'de imzalanan ateşkes anlaşması kapsamında BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde Cenevre'de toplandığı duyurulmuştu.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD, Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantısında ilerleme kaydedilmesinden umutlu - Haberler
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