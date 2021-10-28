ABD, Biontech/Pfizer ile 50 milyon doz daha Kovid-19 aşısı almak için anlaşmaya vardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD, Biontech/Pfizer ile 50 milyon doz daha Kovid-19 aşısı almak için anlaşmaya vardı

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
ABD, Biontech/Pfizer ile 50 milyon doz daha Kovid-19 aşısı almak için anlaşmaya vardı

ABD hükümetinin Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması Biontech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından "çocuklar ve gelecekteki ihtiyaçlara daha fazla hazır olmak için" ilave 50 milyon doz satın almak üzere anlaştığı bildirildi.

ABD hükümetinin Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması Biontech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından "çocuklar ve gelecekteki ihtiyaçlara daha fazla hazır olmak için" ilave 50 milyon doz satın almak üzere anlaştığı bildirildi.

Pfizer ve Biontech'ten yapılan açıklamada, ABD'ye, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 550 milyon dozun üzerine 50 milyon doz aşı daha tedarik edileceği belirtildi.

Anlaşma kapsamında, şirketler, çocuklar için de kullanılacak yeni aşıları 30 Nisan 2022'ye kadar teslim edecek.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
Bakan Çavuşoğlu: 'PKKYPG'nin saldırıları arttı.

Bakan Çavuşoğlu: "PKK/YPG'nin saldırıları arttı.

 MSB'den 'F-35' açıklaması

MSB'den 'F-35' açıklaması

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title