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ABD Başkanı Biden, Japonya'da Başbakan seçilen Kişida Fumio'yu tebrik etti

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD Başkanı Biden, Japonya'da Başbakan seçilen Kişida Fumio'yu tebrik etti

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanlığına seçilen Kişida Fumio'yu tebrik ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanlığına seçilen Kişida Fumio'yu tebrik ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Japonya Parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugin) düzenlenen oturumda Başbakan seçilen Kişida'yı tebrik etti.

ABD-Japonya müttefikliğinin Hint-Pasifik bölgesi ve tüm dünyanın barış, güvenlik ve refahı için önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Biden, "Başbakan Kişida ile gelecek ay ve yıllarda ortaklığımızı güçlendirmek için yakından çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Biden, iki ülke arasındaki tarihi ortaklığın, bu zamanın zorluklarıyla başa çıkmada önemli rolü olduğunun altını çizerek "Aynı zamanda önceki Başbakan Suga Yoşihide'yi de görevindeki başarılı süreci için tebrik ediyor ve ABD-Japonya müttefikliğini geliştirmek için yapmış olduğu ortaklığa teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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