ABD Başkanı Biden, Doğu Asya Ülkeleri Zirvesi'nde Hint-Pasifik vizyonunu anlattı

ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Asya Ülkeleri Zirvesi'ne katılarak, Hint-Pasifik vizyonunu hakkında bilgi verdi.

Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün bölgesel ve küresel zorluklarla Kovid-19 salgını ve iklim krizinin ele alındığı Doğu Asya Ülkeleri Zirvesi'ne katıldı.

Zirvede "açık, bağlı, müreffeh, dayanıklı ve güvenli bir Hint-Pasifik" vizyonunu anlatan Biden, ortaklarıyla Hint-Pasifik'in ekonomik çerçevesinin geliştirilmesi üzerine çalışacaklarını belirtti.

Biden, belirleyecekleri bu ekonomik çerçevenin, dijital ekonomi ve teknoloji standartlarını belirleyeceği, tedarik zincirinin dayanıklılığını artıracağını, temiz enerji, altyapı, çalışma standartları ve ortak çıkar konularını etkileyeceğini belirtti.

ABD'nin uluslararası kurallara bağlılığını da bir kez daha taahhüt eden Biden, ülkesinin demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, denizlerin özgürlüğü gibi konularda müttefikleri ve ortaklarının yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

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