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ABD Başkanı Biden, Connecticut ziyaretinde Trump destekçilerinin protestosuyla karşılandı

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD Başkanı Biden, Connecticut ziyaretinde Trump destekçilerinin protestosuyla karşılandı

ABD Başkanı Joe Biden, ekonomi ajandasını ve altyapı paketini anlatmak için gittiği Connecticut eyaletinde, eski Başkan Donald Trump taraftarlarının protestosuyla karşılandı.

ABD Başkanı Joe Biden, ekonomi ajandasını ve altyapı paketini anlatmak için gittiği Connecticut eyaletinde, eski Başkan Donald Trump taraftarlarının protestosuyla karşılandı.

Biden, ekonomik reform çabalarını, Kongreye sundukları altyapı paketini ve bu paketteki çocuk yardımlarını anlatmak için cuma günü Connecticut'a gitti.

Ziyareti kapsamında Hartford'da yapacağı konuşma alanının önünde Biden, Trump destekçilerinin protestosuyla karşılandı.

Protestocular Biden aleyhine sloganlar atarken, elllerinde "Biden bizim başkanımız değil." "Hainler" yazılı pankartlar taşıdı.

Biden, buradan sonra Connecticut Üniversitesi bünyesinde kurulan insan hakları merkezinin açılışına katılarak ziyaretini tamamladı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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