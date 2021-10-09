ABD Afganistan'daki cami saldırısını kınadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Afganistan'daki cami saldırısını kınadı

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD Afganistan'daki cami saldırısını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kunduz kentinde cuma namazı sırasında ibadet edenlere yönelik saldırıyı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kunduz kentinde cuma namazı sırasında ibadet edenlere yönelik saldırıyı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, bugün Afganistan'ın Kunduz kentinde cuma namazı sırasında ibadet edenlere yönelik saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor." ifadelerini kullandı.

Price, saldırıda ölenlerin ailelerine taziyelerini sunarken, Afgan halkı terörden arınmış bir geleceği hak ettiğini belirtti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişi yaşamını yitirmiş, 143 kişi de yaralanmıştı.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
Afganistan'da Şii camisine düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişi öldü, 143'ü yaralandı

Afganistan'da Şii camisine düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişi öldü, 143'ü yaralandı

 Son dakika haber: Afganistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısının toplamı 100'ü geçti

Son dakika haber: Afganistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısının toplamı 100'ü geçti

 Son dakika: Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şii'lere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısı 100'ü...

Son dakika: Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şii'lere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısı 100'ü...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner İdo Tatlıses Mustafa Keser Seren Serengil
Spor Cristiano Mesut Özil Stefan Kuntz Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD Afganistan'daki cami saldırısını kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 00:40:50. #1.17#