ABB'den "ODTÜ yolundaki araziler satışa çıkarıldı" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) "Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yolu projesi"ndeki bazı arazilerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca satışa çıkarıldığını, kendilerinin satışa çıkardığı arazilerin ise başka araziler olduğunu bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, bugün "ODTÜ yolu projesindeki bazı arazilerin satışa çıkarıldığı"na ilişkin haber ve sosyal medya paylaşımlarının yapıldığı anımsatıldı.

Söz konusu haber ve paylaşımların dezenformasyon içerikli olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Haber de yer alan ve satışı yapılacağı duyurulan 8 adet taşınmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesince değil Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca satışa çıkarılmıştır. Belediyemizle hiçbir alakası yoktur. Ankara Büyükşehir Belediyesinin satışa çıkarttığı araziler başka arazilerdir. Bu araziler, ODTÜ'yü ikiye bölen yol karşılığında ABB'ye verilen araziler değildir. ABB'nin yıllara sair hazineden yaklaşık 639 milyon Türk Lirası alacağına karşılık mahsuplaşmak amacıyla hazinece ABB'ye satış yetkisi verilen arazilerdir. Susuz bölgesindeki araziler de bunlardandır."

Açıklamada, Atatürk Orman Çiftliğine (AOÇ) ait hiçbir taşınmazın ABB'nin satış listesinde olmadığı ve AOÇ'ye ait taşınmazların tasarruf yetkisinin de zaten ABB'de bulunmadığı bildirildi.

ODTÜ yolu projesinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde onaylanmadığı anımsatılan açıklamada, bu yolun koruma amaçlı 1/25000, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 2017'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığı, planların yürürlüğünün mahkeme kararıyla devam ettiği ifade edildi.

ODTÜ'yü ikiye bölen "tünel yolun" yapımına ilişkin şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesinde herhangi bir çalışmanın olmadığı belirtilen açıklamada, yolun imar planından kaldırılması amacıyla ilgili kurumlar nezdinde de girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.

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