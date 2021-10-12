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ABB'den Dünya Kız Çocukları Günü için çeşitli etkinlikler

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Yerel

ABB'den Dünya Kız Çocukları Günü için çeşitli etkinlikler Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" kapsamında Başkent'te çeşitli programlara ev sahipliği yaptı.

ABB'den Dünya Kız Çocukları Günü için çeşitli etkinlikler

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" kapsamında Başkent'te çeşitli programlara ev sahipliği yaptı.

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, kız çocuklarına özel kutlama etkinliği düzenledi. Macunköy Metro İşletme Müdürlüğü'nde bir araya gelen ve keyifli bir gün geçiren kız çocukları yaptıkları resimleri vagon camlarına astı. Kız çocuklarının günün anlam ve önemini anlatan resimleri, EGO Genel Müdürlüğü tarafından bir hafta boyunca hatta çalışan metro vagon camlarında sergilenecek.

Metro ile gezerek şarkılar söyleyen ve gönüllerince eğlenen kız çocukları için farkındalık oluşturmak istediklerini belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şunları kaydetti:

"2012 yılından beri kutlanan bu özel gün, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilmiştir. Cinsiyete göre düzenlenmiş iş bölümünün olduğu toplumsal yapılarda ne yazık ki kadın ve erkek için biçimlendirilmiş beklentiler ve kültürel kalıplar var. İşte bu kalıplar kız çocuklarının toplumsal hayata faal bir katılım göstermesini engellemekle birlikte, eşitsizliğin ortaya çıkmasına da sebep olmaktadır. Kız çocuklarımızı toplumsal hayatta daha etkin rol almaları konusunda motive etmek istediğimiz için bu programı düzenledik."

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Aile Şube Müdürlüğü ile Uçan Süpürge Vakfı da 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde resim sergisine ev sahipliği yaptı.

ABB'den Dünya Kız Çocukları Günü için çeşitli etkinlikler

ABB'den Dünya Kız Çocukları Günü için çeşitli etkinlikler

ABB'den Dünya Kız Çocukları Günü için çeşitli etkinlikler

ABB'den Dünya Kız Çocukları Günü için çeşitli etkinlikler
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
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