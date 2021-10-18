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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İran ile görüşmelerin yeniden başlaması konusunda iyimser

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İran ile görüşmelerin yeniden başlaması konusunda iyimser

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran ile nükleer görüşmelerin yeniden başlaması konusunda iyimser olduğunu söyledi ancak hafta içi Brüksel'de yapılması beklenen AB-İran görüşmesini teyit etmedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran ile nükleer görüşmelerin yeniden başlaması konusunda iyimser olduğunu söyledi ancak hafta içi Brüksel'de yapılması beklenen AB-İran görüşmesini teyit etmedi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, 21-22 Ekim'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Lüksemburg'da bir araya geldi.

Toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Borrell, perşembe günü Brüksel'de İran ve AB arasında bir görüşme olacağı yönünde basında çıkan haberler le ilgili, "Asla bilemezsiniz. Bugün, dünden daha olumluyum. Henüz bir teyit almadım. Ama işler daha iyi gidiyor. Brüksel'de gelecek günlerde hazırlık toplantısı yapılmasını umuyorum. Ama emin olamıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Körfez bölgesi

Borrell, toplantıya, en yüksek gayrisafi yurt içi hasılaya sahip olan ancak diğer yandan Yemen gibi bir insani krizi de barındıran karmaşık bir bölge olan Körfez ile başlayacaklarını söyleyerek "Bölge ile daha fazla ilişki kurmalıyız." dedi.

Josep Borrell, "Dünyanın bu bölgesine yeteri kadar önem vermedik. ve şimdi bunu yapmanın zamanı." ifadelerini kullandı.

Doğu Ortaklığı

Doğu Ortaklığı konusunda aralıkta zirve düzenleneceğini hatırlatan Borrell, bu alandaki en büyük sorunun Belarus'taki rejimin eylemleri olduğuna işaret etti.

Yüksek Temsilci, bu konuda daha fazla tedbire ihtiyaç duyulduğunu ancak önemli olanın üye ülkelerin uzlaşması olduğunun altını çizdi.

Brüksel'deki toplantıda resmi gündem maddelerini AB'nin Körfez ülkeleriyle ilişkileri, Doğu Ortaklığı, Etiyopya ve Nikaragua'daki durum ile güncel meseleler başlığı altında Afganistan, Tunus, Batı Balkanlar, iklim diplomasisi ve Güney Kıbrıs Rus Yönetimi'nin talebiyle Maraş oluşturuyor.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
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