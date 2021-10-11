AB Yüksek Temsilcisi Borrell: '(Afganistan'la ilgili) Harekete geçmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "(Afganistan'la ilgili) Harekete geçmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor"

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
AB Yüksek Temsilcisi Borrell:

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'daki durumun "çöküşün eşiğinde" olduğunu belirterek acil harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'daki durumun "çöküşün eşiğinde" olduğunu belirterek acil harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

AB Kalkınma Bakanları, Borrell'in katılımıyla video konferans yöntemiyle Afganistan ile ilgili gayriresmi toplantı yaptı.

Borrell, toplantıda "Afganistan'daki insani ve sosyo-ekonomik durum çöküşün eşiğinde. Norveç Mülteci Konseyi'ne göre, uygun yardımı almadıkları takdirde en az 1 milyon çocuk bu kış soğuktan ve açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya. Bekleyip göremeyiz. Harekete geçmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bakanların, AB'nin Afgan halkına desteğini artırmasının somut yollarını tartıştıklarını ifade eden Borrell şöyle devam etti:

"Bu, Konsey tarafından kabul edilen beş kriterin artık geçerli olmadığı anlamına gelmez. Aksine, bunlar geçerliliğini koruyor ve düzenli kalkınma iş birliğinin devam edebilmesi için tamamen karşılanmaları gerekiyor."

AB Yüksek Temsilcisi, daha önce Taliban'ın davranışlarını "Diğer ülkelere terör ihraç etmemesi, kadın ve insan haklarına, hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğüne saygı göstermesi, insani yardımın teslimini kolaylaştırması, ülkeyi terk etmek isteyen yabancı uyrukluların ve risk altındaki Afganların gitmesine izin vermesi, Afganistan'daki siyasi güçler arasında müzakereler yoluyla kapsayıcı ve temsili bir geçiş hükümetinin kurulması" olmak üzere 5 kritere göre değerlendireceklerini duyurmuştu.

Borrell, söz konusu yardımları Taliban üzerinden değil, "çok taraflı ortaklar" aracılığıyla sağlayacaklarını belirterek, bugün görüşülenlerin yarın G20 Liderlerinin Afganistan ile ilgili olağanüstü toplantısında AB'nin tutumunu yansıtacağını kaydetti.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Amelia Hamlin
Spor Şenol Güneş Stefan Kuntz Ali Koç Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mustafa Varank Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AB Yüksek Temsilcisi Borrell: '(Afganistan'la ilgili) Harekete geçmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 23:35:07. #1.12#