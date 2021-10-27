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AB, Yeni Hayvan Refahı Mevzuatı Konusunda İstişarelere Başladı

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AB, Yeni Hayvan Refahı Mevzuatı Konusunda İstişarelere Başladı

Avrupa Komisyonu, hayvan refahı mevzuatını gözden geçirme çabalarının bir parçası olarak geniş bir kamuoyu istişaresine başladı.

Avrupa Komisyonu, hayvan refahı mevzuatını gözden geçirme çabalarının bir parçası olarak geniş bir kamuoyu istişaresine başladı.

"Tarladan çatala" stratejisinin bir parçası olarak Komisyon, hayvan refahı mevzuatının gözden geçirilmesi konusunda bir kamuoyu istişaresi başlattı.

Amaç, gözden geçirilmiş bir yasama önerisini iki yıl içinde Üye Devletlere ve Avrupa Parlamentosu'na sunmaktır.

Kaynak: thecattlesite. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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